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Ягудин о прокате Щербаковой: «На разрыв аорты!»

17:36
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин восхитился выступлением Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Насколько божественно все было исполнено. На разрыв аорты. Спасибо, Анечка, за божественный проникновенный прокат», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Щербакова чисто откатала короткую программу, набрала 81 балл и занимает промежуточное первое место.

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