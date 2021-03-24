Ягудин о прокате Щербаковой: «На разрыв аорты!»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин восхитился выступлением Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Насколько божественно все было исполнено. На разрыв аорты. Спасибо, Анечка, за божественный проникновенный прокат», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Щербакова чисто откатала короткую программу, набрала 81 балл и занимает промежуточное первое место.