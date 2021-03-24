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Щербакова чисто откатала короткую программу на ЧМ

17:34
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Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Фигуристка сделала двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной риттбергер. Она набрала за свой прокат 81.00 балл и занимает промежуточное первое место.

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