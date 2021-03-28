Туктамышева объяснила слезы после проката на ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему заплакала во время выставления оценок на чемпионате мира в Стокгольме. По словам чемпионки мира и Европы-2015, она думала, что падение с флипа лишит ее медали.

«Я подумала, что с падением с флипа лишилась всех шансов на медаль, поэтому такая мощная реакция получилась. Да, была небольшая вероятность, ты всегда надеешься, но я думала тогда, что себя подвела и никогда себе этого не прощу. А когда увидела (промежуточное) первое место, была безумно счастлива», — цитирует ТАСС Туктамышеву.

В результате 24-летняя фигуристка завоевала серебро, уступив только Анне Щербаковой. Для нее эта медаль стала первой на ЧМ после победы в 2015 году.