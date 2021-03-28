Церемония награждения Синициной и Кацалапова после победы в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) в танцах на льду. Видео церемонии награждения опубликовано на Youtube Первого канала.
По итогам двух танцев россияне набрали 221,17 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (214,71). На третьей позиции канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,35).
Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место (208,77). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро на десятой позиции (188,45).
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю