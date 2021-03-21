Специалист команды Тутберидзе допустил полный российский подиум у фигуристок на ЧМ

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в разговоре с «СЭ» высказал мнение о возможности занятия первых трех мест в женском одиночном катании на чемпионате мира-2021 российскими фигуристками.

— Русский подиум на чемпионате мира реален? Или просто не дадут нам?

— Ну как сказать не дадут? Это все очень растяжимо. Если девочки чисто откатают и Лиза Туктамышева сделает свой набор вместе с тройными акселями и всеми делами, то весь пьедестал будет у наших. Вполне может быть. Конечно, есть противоборствующие лагеря, та же Рика Кихира с серьезным прыжковым контентом. Но она же и накосячить может.

— Как на прошлом чемпионате в Японии.

— Да, и тогда на подиум встанут три наши спортсменки. Это будет сложно, но возможно. Но для этого нужны ошибки наших конкуренток и показать весь свой потенциал. Я избегаю конкретных прогнозов и вообще перед стартами стараюсь затаиться, дабы не спугнуть госпожу Фортуну.

(Дмитрий Кузнецов)

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