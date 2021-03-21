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Хореограф группы Тутберидзе: «Ежу понятно, что главная интрига чемпионата мира — Щербакова против Трусовой»

23:00
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Специалист по хореографии группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в разговоре с «СЭ» выразил отношение к борьбе Анны Щербаковой и Александры Трусовой на чемпионате мира-2021 по фигурному катанию. Соревнования в шведском Стокгольме стартуют 24 марта.

— Естественно, это [противостояние Щербаковой и Трусовой] главная интрига, и ежу понятно. Других для меня особо и нет. Саша — крутая квадистка у нас, грозный соперник, это отрицать нельзя. Все решит сила характера и воля случая, удача. В силу своего 15-летнего опыта работы с фигуристами прогнозировать почти невозможно. Бывали случаи, когда человек вроде бы в гениальной форме, подготовлен, а происходит какой-то надлом — и все сыпется.

— Наглядный пример — та же Саша на Гран-при России.

— Да, я об этом и говорю. Могут любые вещи случиться, угадать невозможно. Я, конечно, буду болеть за нашу спортсменку, Аню. Это нормально, она ребенок из нашей команды. Но всякое в этой жизни случается. Они две самые сильные фигуристки, будет очень интересно.

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Алексея Железнякова читайте на сайте «СЭ»

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