Специалист по хореографии группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в разговоре с «СЭ» выразил отношение к борьбе Анны Щербаковой и Александры Трусовой на чемпионате мира-2021 по фигурному катанию. Соревнования в шведском Стокгольме стартуют 24 марта.

— Естественно, это [противостояние Щербаковой и Трусовой] главная интрига, и ежу понятно. Других для меня особо и нет. Саша — крутая квадистка у нас, грозный соперник, это отрицать нельзя. Все решит сила характера и воля случая, удача. В силу своего 15-летнего опыта работы с фигуристами прогнозировать почти невозможно. Бывали случаи, когда человек вроде бы в гениальной форме, подготовлен, а происходит какой-то надлом — и все сыпется.

— Наглядный пример — та же Саша на Гран-при России.

— Да, я об этом и говорю. Могут любые вещи случиться, угадать невозможно. Я, конечно, буду болеть за нашу спортсменку, Аню. Это нормально, она ребенок из нашей команды. Но всякое в этой жизни случается. Они две самые сильные фигуристки, будет очень интересно.

(Дмитрий Кузнецов)

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