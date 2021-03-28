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Показательные выступления Трусовой на ЧМ. Видео

17:06
Александра Трусова.
Александра Трусова.
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Российская фигуристка Александра Трусова выступила с показательной программой на чемпионате мира в Стокгольме. Он выступала под песню «Game of Survival» американской певицы Ruelle.

На чемпионате мира-2021 Трусова выиграла бронзовую медаль в соревнованиях среди женщин.

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