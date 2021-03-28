Показательные выступления Трусовой на ЧМ. Видео

Российская фигуристка Александра Трусова выступила с показательной программой на чемпионате мира в Стокгольме. Он выступала под песню «Game of Survival» американской певицы Ruelle.

На чемпионате мира-2021 Трусова выиграла бронзовую медаль в соревнованиях среди женщин.