Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым в танцах на льду, опубликовала первый пост в Instagram после победы на чемпионате мира в Стокгольме. По словам спортсменки, она очень счастлива.

«Итог этого чемпионата вот такой. Огромное спасибо всем за поддержку! Не смотря на то, что трибуны были почти пустые, мы с Никитой чувствовали энергию от вас даже за пределами этого катка! Я только сейчас прихожу в себя и могу сказать, что я очень счастливый человек! А еще, мне кажется, это отличный подарок на день рождения моего папочки!», — написала Синицина.