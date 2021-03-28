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Синицина: «Победа на ЧМ — отличный подарок на день рождения моего папочки»

16:24
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Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым в танцах на льду, опубликовала первый пост в Instagram после победы на чемпионате мира в Стокгольме. По словам спортсменки, она очень счастлива.

«Итог этого чемпионата вот такой. Огромное спасибо всем за поддержку! Не смотря на то, что трибуны были почти пустые, мы с Никитой чувствовали энергию от вас даже за пределами этого катка! Я только сейчас прихожу в себя и могу сказать, что я очень счастливый человек! А еще, мне кажется, это отличный подарок на день рождения моего папочки!», — написала Синицина.

Публикация от Victoria Sinitsina (@victoria_sinitsina)

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