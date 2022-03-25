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Сегодня, 17:56

Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли ритм-танец на чемпионате мира

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на чемпионате мира в Монпелье.

За выступление пара получила 92,73 балла. Это новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал им же. На Олимпиаде в Пекине они набрали 90,83 балла.

Второе место у Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США. За прокат они набрали 89,72 балла. Замкнули тройку их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (87,51).

Произвольные танцы пары представят 26 марта.

Фигурное катание

Монпелье (Франция)

Чемпионат мира

Танцы

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 92,73

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 89,72

3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 87,51

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 84,22

5. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 80,79

6. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 79,40

Фигурное катание
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
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