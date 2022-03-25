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Нина Мозер: «Чемпионат мира-2022 не может дать серьезную пищу для анализа и размышлений»

Нина Мозер считает, что чемпионат мира-2022 не может дать серьезную пищу для анализа
Анна Горшкова
Корреспондент
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Известный тренер по фигурному катанию Нина Мозер рассказала о своем отношении к чемпионату мира-2022.

«Вчера вот смотрела соревнования в парном катании. К сожалению, нынешний турнир не может дать серьезную пищу для размышлений и анализа. После Олимпиады спортсмены измотаны, некоторые вообще не приехали. Это очень сложный чемпионат, по самым разным причинам. Его нужно было просто провести: это важно для тех фигуристов, которые к нему целенаправленно готовились», — приводит слова Мозер Betonmobile.ru.

Чемпионат мира проходит во французском Монпелье и завершится 27 марта.

Российские спортсмены не принимают участия в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

Источник: https://betonmobile.ru/
Фигурное катание
Нина Мозер
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