Нина Мозер: «Чемпионат мира-2022 не может дать серьезную пищу для анализа и размышлений»

Нина Мозер считает, что чемпионат мира-2022 не может дать серьезную пищу для анализа

Известный тренер по фигурному катанию Нина Мозер рассказала о своем отношении к чемпионату мира-2022.

«Вчера вот смотрела соревнования в парном катании. К сожалению, нынешний турнир не может дать серьезную пищу для размышлений и анализа. После Олимпиады спортсмены измотаны, некоторые вообще не приехали. Это очень сложный чемпионат, по самым разным причинам. Его нужно было просто провести: это важно для тех фигуристов, которые к нему целенаправленно готовились», — приводит слова Мозер Betonmobile.ru.

Чемпионат мира проходит во французском Монпелье и завершится 27 марта.

Российские спортсмены не принимают участия в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).