Тренер Елена Буянова отметила, что после новости об отмене чемпионата мира из-за угрозы распространения коронавируса тренерам и спортсменам остается только готовиться к следующему сезону. На турнир должен был отправиться ее ученик Артур Даниелян.

— Очень обидно, — цитируют «РИА «Новости» Буянову. — Конечно, все готовились, кто-то уже находится на акклиматизации в Канаде или в США. Но главное, чтобы были все здоровы, прежде всего. Сейчас это (пандемия коронавируса) проблема всего мира, а не отдельной страны. Я не сомневаюсь, что поддержка наших болельщиков и нас, тренеров, сохранит боевой дух наших ребят на последующий сезон, а на сегодня сезон, я думаю, у нас закончен. Будем готовиться к новому.