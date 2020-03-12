«Нужно окончательно отменить чемпионат мира и не переносить его». Мнение почетного президента ФФККР Писеева

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев отметил, что чемпионат мира, отмененный из-за угрозы коронавируса, не стоит проводить осенью этого года. Ранее ISU сообщил о возможности провести турнир в октябре.

— Чрезвычайная ситуация, связанная не только с фигурным катанием, а с мировой проблемой, от которой никуда не денешься, — цитируют «РИА «Новости» Писеева. — Воспринимать ее надо спокойно. Случаи отмены чемпионатов мира уже бывали. Как быть теперь? Я точно не понимаю смысл переноса чемпионата мира на осень, потому что проводить в предолимпийский сезон два чемпионата мира нецелесообразно. Это будет слишком серьезный сезон.

Нужно окончательно отменить чемпионат мира и не переносить его, а просто надо найти возможность для проведения его в Монреале в последующее четырехлетие, а ломать календарь сезона — не лучший вариант выхода из ситуации. Вы представьте, получается, что спортсменам нужно будет готовить разные программы к двум чемпионатам в один сезон? К октябрю одни, а к марту другие? Мы же так сломаем подготовку фигуристов, причем в таком важном сезоне, на спортсменов будет оказана огромная психическая нагрузка.

Считаю, что нужно составить рейтинг фигуристов по результатам Финала Гран-при, чемпионата Европы и чемпионата Четырех континентов. Большой проблемы здесь не вижу, она решаема.

Соревнования должны были пройти в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта.