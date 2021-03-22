Инна Гончаренко считает неправильным показ матча сборной России вместо фигурного катания

Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что 24 марта Первый канал не будет показывать чемпионат мира по фигурному катанию.

«Я, как болельщик и специалист фигурного катания, считаю это неправильным. Когда проходит чемпионат мира, следует жить в этом старте без отвлечений и прерываний. Конечно, это очень обидно» — сказала Гончаренко «СЭ».

Вместо чемпионата мира по фигурному катанию Первый канал покажет матч сборной России по футболу против сборной Мальты в рамках отбора на ЧМ-2022.

В России правом транслировать чемпионат мира по фигурному катанию обладает только Первый канал.

Мировое первенство пройдет 22-28 марта в Стокгольме.

(Ангелина Коляда)