Газзаев назвал блестящим выступление Щербаковой, Туктамышевой и Трусовой на чемпионате мира

Депутат Госдумы Валерий Газзаев в беседе с «СЭ» подвел итоги чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, где весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

«Блестящее выступление Щербаковой, Туктамышевой, Трусовой! Поздравляю всю нашу сборную, всех тренеров с великолепным достижением! Впервые в истории фигурного катания такой грандиозный успех. Конечно, омрачило отсутствие флага и гимна, но удовлетворение от музыки Чайковского получили все! Западные средства массовой информации в своем стиле пишут, что судьи помогали. Это лишний раз подтверждает, что все скандалы носят исключительно политическую подоплеку. Посмотрите, какие красавицы вчера стояли на пъедестале без гимна и без флага. Разве это правильно?», — сказал Газзаев «СЭ».

Также Газзаев прокомментировал предложение футбольного агента Дмитрия Селюка присвоить Этери Тутберидзе звание Героя России.

«Звание Героя России дают за выдающиеся достижения. Тутберидзе — феноменальный тренер, лучший тренер мира по фигурному катанию. Посмотрите, сколько ее воспитанников стали чемпионками мира и олимпийскими чемпионками. У нас любые достижения отмечаются президентом, поэтому какие награды и какого достоинства будут вручат Тутберидзе, не наш с вами вопрос»

Ранее, 26 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме три россиянки завоевали весь пьедестал по итогам двух соревновательных дней: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

(Константин Колмаков)