Чемпионка, Императрица и Ракета. Важны не медали, а подвиги наших фигуристок

Основные выводы после русского пьедестала на чемпионате мира.

Чемпионат мира. Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) — 233,17

2. Елизавета Туктамышева — 220,46

3. Александра Трусова — 217,20

4. Карен Чен (США) — 208,63

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 208,44

6. Каори Сакамото (Япония) — 207,80

7. Рика Кихира (Япония) — 205,70

Мы надеялись в глубине души, но никак не могли поверить, что это реально. Но россиянки действительно забрали весь пьедестал на чемпионате мира! Такого в женском одиночном катании не было ни разу в истории. Но важен не этот факт, а то, что каждая наша спортсменка добилась успеха и каждая — по своему героиня.

Чемпионка Анна

Щербакова победила всех — соперниц, саму себя и болезнь. После подвига на чемпионате России ученица Этери Тутберидзе подошла к мировому первенству в неоднозначной форме. Были сомнения из-за не самых удачных тренировок, состояния здоровья спортсменки — непонятно, восстановилась ли Анна после тяжелейшей пневмонии. Но уже в короткой программе фигуристка сняла все сомнения — а в произвольной лишь подтвердила свое величие.

— Это была борьба. С первого элемента все пошло не так, как я хотела. Я поняла, что мне нужно сделать как можно лучше оставшиеся элементы и не потерять очки, — прокомментировала Анна свою победу.

Легкая, нежная и уверенная — и даже падение с четверного флипа не сбило ее с пути к золоту. Второй заявленный квад чемпионка России прыгать не стала — и ее желание не рисковать получилось вполне оправданным — она и без второго четверного опередила соперниц и утвердилась в статусе сильнейшей фигуристки мира.

На следующий год расклады вновь поменяются. На взрослый уровень окончательно выйдет Камила Валиева, в арсенале которой и два четверных, и тройной аксель, и шикарные вращения. А значит, у Щербаковой появляется сильная конкурентка, победить которую будет крайне трудно. А это значит, что фигуристка выиграла в нужное время и нужном месте — вполне возможно, что со следующего сезона начнется доминирование еще одной россиянки.

Немаловажен и тот факт, что российским фигуристам повезло больше, чем всем остальным. В России прошел практически полноценный сезон, чего не скажешь о других странах. Из-за ситуации в мире часть соперников не в форме из-за собственных болезней, или не имела возможности нормально тренироваться. В следующем году все может поменяться, и уровень конкуренции будет куда выше. Да еще и с учетом подрастающих юниоров. Поэтому Щербакова воспользовалась шансом. Дальше все будет намного сложнее.

Императрица Елизавета

В нее мало кто верил. Сколько раз ее сбрасывали со счетов, когда она пропадала на несколько лет. Ей 24, а она войдет в будущий олимпийский цикл в статусе вице-чемпионки мира. А если бы не это злополучное падение на флипе... Кто знает.

Туктамышева — это история про веру в себя. На этом турнире мы увидели очень грамотный настрой фигуристки: она была счастлива уже просто находиться в Стокгольме.

— Я уже победила, потому что я тут. Я умею прыгать четверной тулуп, но для меня важнее откатать чисто. Два тройных акселя — уже хороший контент, — сказала спортсменка после короткой программы.

И она прекрасно понимала, что способна уехать с медалью. После объявления оценок за произвольную программу Лиза расплакалась:

— Я себя прекрасно чувствую. Я думала, что будет медаль, поэтому были такие сильные эмоции в kiss&cry. Знала, что ниже третьего не опущусь. Перед чемпионатом старалась не думать о медалях, задача была откатать хорошо и стабильно, это мне практически удалось. Безумно рада исходу соревнований, — сказала Туктамышева на пресс-конференции.

Именно правильный настрой и мотивация стали залогом успеха Елизаветы. Мало кто способен столько лет держаться в топе, не сдаваться, и при этом — продолжать совершенствоваться. Четверной тулуп в арсенале фигуристки есть в качестве джокера будущее. Но и тройной аксель Туктамышева стала прыгать далеко не сразу.

За ее карьерой очень интересно наблюдать — а что будет дальше? Ее мотивации стоит только позавидовать, что ей до сих пор интересно соревноваться и что у нее нет никакого страха перед более молодыми конкурентками. В текущем сезоне Лиза уступала по баллам Дарье Усачевой без ультра-си. А на чемпионате мира она обошла Александру Трусову с тремя четверными прыжками.

Пока очень непонятно, что будет дальше. Как завершится для Туктамышевой уже третий олимпийский цикл в ее карьере. Но одно ясно совершенно точно — Лиза — настоящая императрица. Да, она не стала двукратной чемпионкой мира. Но она совершенно точно чемпионка наших сердец.

Ракета Александра

Королева четверных Александра ошибкой в короткой программе поставила себя в тяжелую ситуацию, и ей пришлось идти ва-банк. Правда, со слов Трусовой, она бы при любом раскладе пошла на эти пять четверных в произвольной программе.

— Пять четверных? Я сюда ехала с этим набором и ни на один четверной меньше делать не собиралась. При любом раскладе короткой программы, — заявила фигуристка.

Сколько раз она уже пыталась это сделать? Да какая разница! Сегодня ее максимализм принес ей медаль. А еще она единственная у одиночниц сделала четверные в произвольной — Щербакова-то с флипа упала, а Туктамышева рисковать не стала. Теперь Трусова — первая фигуристка за последние тридцать лет, которая поднялась на подиум чемпионата мира после того, как в короткой программе заняла место во втором десятке

И пусть риск со стороны «Русской ракеты» не всегда оправдан — неважно. Она такая одна. Рано или поздно ей покорится эта вершина. У нее для этого есть все — полный набор прыжков, мотивация и поддержка со стороны тренера.

— Четверные, конечно, нужны на Олимпиаде. У меня всегда они были вне зависимости от соревнования, и мой план был — делать пять четверных. А дальше... посмотрим, — подытожила фигуристка на пресс-конференции.

После появления среди взрослых Камилы Валиевой Александре может придется идти и на шесть квадов, кто знает? В этом не будет ничего удивительного. На чемпионате мира риск Трусовой в общем-то оправдался. Конечно, перед началом соревнований она претендовала на титул. Но, судя по тому, как складывался турнир, подопечная Евгения Плющенко быть довольна итоговым результатом должна. При этом очевидно: коллекция бронзовых наград Трусовой на взрослом уровне уже слишком обширна. И дальше уже нужен прогресс. Саша заслужила ее своей смелостью и работоспособностью.