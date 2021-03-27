Журова прокомментировала победу Щербаковой на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «СЭ» итоги чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, где весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку Александра Трусова.

«Это прекрасный момент для всех нас. Мы очень надеялись на это, потому что видели, какое мастерство они демонстрировали на протяжении всего сезона и как готовились. Всегда конкуренция и борьба рождает другой уровень, не только в фигурном катании, но и в других видах спорта. Дело не в том, сколько они крутят четверных. Наши оппоненты могут сказать: «Ну они только крутят, прыгают», но они не посмеют, потому что это настоящее фигурное катание, это эстетика. Меня очень обрадовало, что все три девушки от разных тренеров, в разных школах. То, что это соперничество происходит в нашей стране, о многом говорит. Результаты сами за себя говорят. Просто гениально!» — сказала Журова «СЭ».

Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это дебютный чемпионат мира. Елизавета Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.

(Екатерина Звенигородская)