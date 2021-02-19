Российская певица Полина Гагарина стала автором официальной песни чемпионата мира по фигурному катанию.

Гагарина опубликовала у себя в Twitter отрывок композиции «Circles and Squares» («Круги и квадраты»), посвященной турниру. Песня записана вместе с шведским певцом, победителем Евровидения-2015 Монсом Сельмерлевом. Отметим, что Гагарина также участвовала в Евровидении-2015 и заняла второе место.

Премьера!

Мы вместе с @manszelmerlow записали официальный трек Чемпионата Мира по фигурному катанию «Circles and squares».

Это очень стремительная и романтичная песня! Такая же, каким мне представляется фигурное катание! #полинагагарина pic.twitter.com/DZLEYmuhMC — Polina Gagarina (@Gagaraofficial) February 19, 2021

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.