Брайан Орсер: «Хочется побольше работать с Кураковой в Торонто»

Канадский тренер Брайан Орсер в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе с фигуристкой Екатериной Кураковой, которая сейчас выступает за Польшу.

— Работа с Кураковой, которая теперь представляет Польшу, для вас некий вызов? Все-таки эта страна не лидер фигурного катания...

— Да, отчасти, но тут вопрос в другом. Хочется работать с ней побольше в Торонто, в этом же сезоне очень много соревнований и она очень много времени проводит в Польше. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Брайана Орсера — здесь.