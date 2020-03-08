Брайан Орсер: «Хочется побольше работать с Кураковой в Торонто»
13:20
Канадский тренер Брайан Орсер в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе с фигуристкой Екатериной Кураковой, которая сейчас выступает за Польшу.
— Работа с Кураковой, которая теперь представляет Польшу, для вас некий вызов? Все-таки эта страна не лидер фигурного катания...
— Да, отчасти, но тут вопрос в другом. Хочется работать с ней побольше в Торонто, в этом же сезоне очень много соревнований и она очень много времени проводит в Польше. (Екатерина Беспалова)
Полностью интервью Брайана Орсера — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/figure-skating/chempionat-mira/reviews/brayan-orser-u-menya-nikogda-ne-bylo-uchenicy-kotoraya-ispolnyala-chetvernoy-pryzhok-v-13-let-1650501/