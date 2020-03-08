ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Брайан Орсер: «Хочется побольше работать с Кураковой в Торонто»

13:20
Теги:

Канадский тренер Брайан Орсер в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе с фигуристкой Екатериной Кураковой, которая сейчас выступает за Польшу.

— Работа с Кураковой, которая теперь представляет Польшу, для вас некий вызов? Все-таки эта страна не лидер фигурного катания...

— Да, отчасти, но тут вопрос в другом. Хочется работать с ней побольше в Торонто, в этом же сезоне очень много соревнований и она очень много времени проводит в Польше. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Брайана Орсера — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/figure-skating/chempionat-mira/reviews/brayan-orser-u-menya-nikogda-ne-bylo-uchenicy-kotoraya-ispolnyala-chetvernoy-pryzhok-v-13-let-1650501/

Чемпионат мира по фигурному катанию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир