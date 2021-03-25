Бойкова и Козловский выиграли короткую программу в парном катании на чемпионате мира
На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) завершилась короткая программа у пар. Лучший результат показали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали 80,16 балла.
Еще одна российская пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов заняла третье место (75,79). Китайский дуэт Суй Вэнцзин/Хань Цун на второй позиции (77,62). Четвертыми идут россияне Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 71,46.
Стокгольм (Швеция)
Чемпионат мира
Пары
Короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 80,16
2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 77,62
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 75,79
4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 71,46
5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 71,32
6. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 64,94
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