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Бойкова и Козловский выиграли короткую программу в парном катании на чемпионате мира

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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото AFP
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото AFP
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На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) завершилась короткая программа у пар. Лучший результат показали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали 80,16 балла.

Еще одна российская пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов заняла третье место (75,79). Китайский дуэт Суй Вэнцзин/Хань Цун на второй позиции (77,62). Четвертыми идут россияне Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 71,46.

Стокгольм (Швеция)

Чемпионат мира

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 80,16

2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 77,62

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 75,79

4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 71,46

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 71,32

6. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 64,94

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