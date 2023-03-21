Попова: «Грасслю будет легче кататься на чемпионате мира при поддержке своих тренеров»

Российская фигуристка Бетина Попова оценила перспективы итальянца Даниэля Грассля на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. По ее мнению, для спортсмена очень важно, что Тутберидзе вместе со своим тренерским штабом будет присутствовать на турнире.

«Думаю, что все будет нормально, потому что приедет полный тренерский состав, он будет чувствовать сильную поддержку и ему будет кататься полегче. Конечно, уже прошло время, полагаю, он свыкся, привык к новой технике, к новым подходам, и ему должно быть комфортно», — сказала Попова «Газете.Ru».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии с 22 по 26 марта. В нем примут участие в том числе подопечные российского тренера Этери Тутберидзе — Морис Квителашвили, Ника Егадзе и Даниэль Грассль.