Энберт считает, что у Квителашвили есть шансы на медаль на чемпионате мира в Японии

Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Александр Энберт оценил шансы грузина Мориса Квителашвили на чемпионате мира в Японии.

«Морис Квителашвили — опытный спортсмен с прекрасным набором элементов. Не так давно я читал большое интервью Мориса о поиске мотивации для продолжения занятий спортом. Надеюсь, что мотивация для подготовки к чемпионату мира была найдена и он в прекрасной форме. И надеюсь, что хорошее выступление на чемпионате мира добавит мотивации на следующий год. Он бронзовый призер чемпионата Европы в мужском одиночном катании — это неплохой титул. Он находится довольно высоко в мировом рейтинге, и, конечно, у него шансы есть», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии с 22 по 26 марта. Помимо Квителашвили, в нем примут участие и другие подопечные российского тренера Этери Тутберидзе — Ника Егадзе и Даниэль Грассль.