Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира-2021 в Швеции.

«Обязательно буду следить за турниром! Интересно, как все будет складываться. Мы все видели, что хорошая форма у всей сборной! Прекрасный состав, поэтому ждем от них побед. У девушек одиночниц высокие шансы взять весь пьедестал, но все будет зависеть от того, как будет кататься Рика Кихира и другие. Есть ли шансы у Туктамышевой взять третье место? Конечно!

Коляде же будет очень трудно войти в тройку. Там много претендентов, но, тем не менее, это возможно», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Мировое первенство пройдет 22–28 марта в Стокгольме.

(Данил Алешин)