Бестемьянова — о ЧМ по фигурному катанию: «У российских одиночниц высокие шансы взять весь пьедестал»
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира-2021 в Швеции.
«Обязательно буду следить за турниром! Интересно, как все будет складываться. Мы все видели, что хорошая форма у всей сборной! Прекрасный состав, поэтому ждем от них побед. У девушек одиночниц высокие шансы взять весь пьедестал, но все будет зависеть от того, как будет кататься Рика Кихира и другие. Есть ли шансы у Туктамышевой взять третье место? Конечно!
Коляде же будет очень трудно войти в тройку. Там много претендентов, но, тем не менее, это возможно», — сказала Бестемьянова «СЭ».
Мировое первенство пройдет 22–28 марта в Стокгольме.
(Данил Алешин)
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю