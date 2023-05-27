«Свои Олимпиады вспоминаю, но жду следующую». Софья Великая — о планах

Интервью двукратной олимпийской чемпионки — о победе на «Московской сабле-2023».

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая стала победительницей международного турнира «Московская сабля-2023». На соревнованиях 37-летняя спортсменка сумела обыграть более молодых соперниц и при этом зарядить всех окружающих драйвовым настроением. А в финале подарила настоящую битву против олимпийской чемпионки Яны Егорян.

Cофья много улыбалась, напевала песню исполнительницы Инстасамки «За деньги да» и с удовольствием позировала со всеми желающими. После победы Великая рассказала, что настраивалась на соревнования при помощи современной музыки и поделилась, что была совершенно не готова к турниру.

Надо получать кайф от спорта

— Моя фамилия и скромность — понятия несовместимые. Поэтому я вынуждена принять этот дар и нести его в массы, — начала Великая после церемонии награждения.

— Помните, сколько у вас побед в «Московской сабле»?

— Часто задают этот вопрос. Я не считала. Думаю, что займусь этим вопросом, когда закончу свою карьеру. Конечно, мне бы было приятно сегодня объявить о завершении карьеры. Но нет! Я поняла, что это праздник спорта, тем более дома. Я дарю заряд энергии своим близким, любителям фехтования, спорта — вне зависимости от того, что происходит в мире. Это мотивирует меня дальше заниматься любимым делом.

— Вы были уверены в своей победе?

— Конечно, я совершенно не была уверена. Я поставила рекорд по минимальной подготовке к соревнованиям. И показала самый высокий результат. Не буду говорить, как и сколько я готовилась, но это был самый короткий промежуток. Я хочу отметить для спортсменов и для зрителей, что все у нас в голове. Надо верить в свои силы, в себя. Надо получать кайф. Это — спорт, здесь должен быть драйв. Невозможное — возможно. Какие-то такие лозунги.

Когда я ехала на турнир, мой старший сын удалил весь мой плейлист. И так как я с гаджетами на «вы», то мне было очень сложно его вернуть. У сына было всего пять песен — cреди них были Macan и Инстасамка с песней «За деньги да». И я их слушала весь день.

Несмотря на весь соревновательный опыт, сегодня был совершенно новый мир, новые открытия для меня. Спортсмен должен быть в моменте. Нужно получать удовольствие от нахождения здесь, от окружающих, спарринг-партнеров, тренеров. От детей, которые берут с тебя пример. От моих близких. Хочу всем сказать слова благодарности и любви. Это все ради вас.

— У вас были достаточно напряженные бои.

— Я получала огромное удовольствие от людей, атмосферы. Это юбилейный турнир, очень значимый для меня. И то, что его сделали в память о Михаиле Бурцеве — моем наставнике. У меня была возможность общаться и дружить с ним. Это какие-то внутренние и важные вопросы, которые были в моей душе. Плюс давно не было соревнований. Вся семья горит — им надо срочно болеть за меня. А мне самой — радовать их. Они дарят любовь и энергию, а я им — то же самое в ответ. И всем любителям фехтования, любителям спорта, новым членам нашей семьи. Замечательный зал, организация, все на высшем уровне. Это не только радует глаз, но и вдохновляет людей на то, чтобы они занялись этим видом спорта. И стремиться быть на пьедестале.

Перед турниром болела и не хотела выступать

— Наблюдала за вами — вы буквально кайфовали на этом турнире.

— Да потому что сын перепутал мне плейлист, мой удалил и свой загрузил. И вот эти две песни: «За деньги да» и еще одна исполнителя Macan про BWM. Просто я кайфовала под песни своих детей, и было здорово. Мне все нравилось.

— Вы уже столько лет соревнуетесь. Откуда у вас столько мотивации?

— Семья. Я, конечно, кайфую. Таких эмоций нигде невозможно получить. Только на соревнованиях, которые длятся несколько минут, секунд. Но это драйв. Ты сохраняешь и помнишь тот путь, который преодолеваешь на соревнованиях, все трудности, радости, вдохновение. Вздох и восторг детей и их родителей. Это вообще круто! Делитесь эмоциями! Дарите их.

— Как вы готовитесь к турнирам?

— Всегда по-разному. У меня большая и длительная карьера. Вот на этом турнире было незабываемо, волшебно и драйвово.

— А что вы любите слушать?

— Очень разную музыку. У меня шесть лет музыкального образования, я что-то в этом понимаю. Играю на фортепиано.

— Эмоции при очередной победе у вас как в первый раз?

— Это все время новый этап, новые соревнования, люди, эмоции. Сегодня был какой-то совершенно другой мир, мир тинейджеров, в который я так влилась. Мне это так понравилось. Думаю, что это дало определенный заряд веселья, бодрости и драйва на весь день.

— Вас очень много поддерживали трибуны. Это помогало?

— Конечно. Помимо того что турнир «Московская сабля-2023» назван в честь двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева, я его очень хорошо знала, очень тепло к нему относилась, очень люблю его семью, еще это пятидесятилетний юбилей турнира. Я занимаюсь фехтованием 25 лет. И, как бы я ни сопротивлялась, а я очень не хотела выступать, так как была не подготовлена: я болела, у меня были короткие промежутки тренировок, дети... все равно меня это вдохновляло, что это нужно людям, которые любят фехтование, которые занимаются спортом. Думаю, мои позитивные мысли сделали сегодняшний результат.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нас боятся и не хотят никуда допускать

— Какие положительные и отрицательные стороны вы можете отметить в сегодняшнем выступлении?

— Я сегодня победитель, у меня нет отрицательных сторон. Только положительные эмоции.

— Вы как-то настраиваете себя на победу?

— Нет, но я в нее верю. Потому что человек моего возраста, статуса и уровня фехтования не может просто приехать и сказать: «Я просто приеду поучаствую». Тогда бы я могла просто прийти, посидеть в зале и помахать рукой. А так я, конечно, верю в победу, это цель, как многие люди-мотиваторы говорят, что нужно поставить себе цель. Это была цель, но для нее нужно было приложить усилия, что я и сделала. Поэтому и выиграла. Это все в совокупности, все взаимосвязано.

— А вы в Милан собираетесь?

— На Неделю моды?

— На чемпионат мира.

— Время покажет. Пока нас не пускают.

— А какие надежды на Париж 2024 года?

— А вы как считаете? Вот вы задаете такой вопрос, у вас каждый день выходит дополнительная информация, меняются факты. Мы не знаем, что будет завтра. Возможно, что-то разрешится. На данный момент мы фехтуем здесь — у нас дома.

У нас прекрасные друзья, у нас международный турнир. И сюда приехали те люди, которые нас поддерживают. И уровень фехтования у нас высокий, поэтому нас боятся и не хотят допускать никуда. Но, если это изменится, мы будем всегда готовы выступать только на самом высоком уровне.

— Какие дальнейшие планы?

— Работаем дальше по графику федерации.

— Олимпиаду вспоминаете?

— Периодически. Но все жду следующую (смеется). Будем притягивать ее, чтобы она была!