«Свои Олимпиады вспоминаю, но жду следующую». Софья Великая — о планах
Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая стала победительницей международного турнира «Московская сабля-2023». На соревнованиях 37-летняя спортсменка сумела обыграть более молодых соперниц и при этом зарядить всех окружающих драйвовым настроением. А в финале подарила настоящую битву против олимпийской чемпионки Яны Егорян.
Cофья много улыбалась, напевала песню исполнительницы Инстасамки «За деньги да» и с удовольствием позировала со всеми желающими. После победы Великая рассказала, что настраивалась на соревнования при помощи современной музыки и поделилась, что была совершенно не готова к турниру.
Надо получать кайф от спорта
— Моя фамилия и скромность — понятия несовместимые. Поэтому я вынуждена принять этот дар и нести его в массы, — начала Великая после церемонии награждения.
— Помните, сколько у вас побед в «Московской сабле»?
— Часто задают этот вопрос. Я не считала. Думаю, что займусь этим вопросом, когда закончу свою карьеру. Конечно, мне бы было приятно сегодня объявить о завершении карьеры. Но нет! Я поняла, что это праздник спорта, тем более дома. Я дарю заряд энергии своим близким, любителям фехтования, спорта — вне зависимости от того, что происходит в мире. Это мотивирует меня дальше заниматься любимым делом.
— Вы были уверены в своей победе?
— Конечно, я совершенно не была уверена. Я поставила рекорд по минимальной подготовке к соревнованиям. И показала самый высокий результат. Не буду говорить, как и сколько я готовилась, но это был самый короткий промежуток. Я хочу отметить для спортсменов и для зрителей, что все у нас в голове. Надо верить в свои силы, в себя. Надо получать кайф. Это — спорт, здесь должен быть драйв. Невозможное — возможно. Какие-то такие лозунги.
Когда я ехала на турнир, мой старший сын удалил весь мой плейлист. И так как я с гаджетами на «вы», то мне было очень сложно его вернуть. У сына было всего пять песен — cреди них были Macan и Инстасамка с песней «За деньги да». И я их слушала весь день.
Несмотря на весь соревновательный опыт, сегодня был совершенно новый мир, новые открытия для меня. Спортсмен должен быть в моменте. Нужно получать удовольствие от нахождения здесь, от окружающих, спарринг-партнеров, тренеров. От детей, которые берут с тебя пример. От моих близких. Хочу всем сказать слова благодарности и любви. Это все ради вас.
— У вас были достаточно напряженные бои.
— Я получала огромное удовольствие от людей, атмосферы. Это юбилейный турнир, очень значимый для меня. И то, что его сделали в память о Михаиле Бурцеве — моем наставнике. У меня была возможность общаться и дружить с ним. Это какие-то внутренние и важные вопросы, которые были в моей душе. Плюс давно не было соревнований. Вся семья горит — им надо срочно болеть за меня. А мне самой — радовать их. Они дарят любовь и энергию, а я им — то же самое в ответ. И всем любителям фехтования, любителям спорта, новым членам нашей семьи. Замечательный зал, организация, все на высшем уровне. Это не только радует глаз, но и вдохновляет людей на то, чтобы они занялись этим видом спорта. И стремиться быть на пьедестале.
Перед турниром болела и не хотела выступать
— Наблюдала за вами — вы буквально кайфовали на этом турнире.
— Да потому что сын перепутал мне плейлист, мой удалил и свой загрузил. И вот эти две песни: «За деньги да» и еще одна исполнителя Macan про BWM. Просто я кайфовала под песни своих детей, и было здорово. Мне все нравилось.
— Вы уже столько лет соревнуетесь. Откуда у вас столько мотивации?
— Семья. Я, конечно, кайфую. Таких эмоций нигде невозможно получить. Только на соревнованиях, которые длятся несколько минут, секунд. Но это драйв. Ты сохраняешь и помнишь тот путь, который преодолеваешь на соревнованиях, все трудности, радости, вдохновение. Вздох и восторг детей и их родителей. Это вообще круто! Делитесь эмоциями! Дарите их.
— Как вы готовитесь к турнирам?
— Всегда по-разному. У меня большая и длительная карьера. Вот на этом турнире было незабываемо, волшебно и драйвово.
— А что вы любите слушать?
— Очень разную музыку. У меня шесть лет музыкального образования, я что-то в этом понимаю. Играю на фортепиано.
— Эмоции при очередной победе у вас как в первый раз?
— Это все время новый этап, новые соревнования, люди, эмоции. Сегодня был какой-то совершенно другой мир, мир тинейджеров, в который я так влилась. Мне это так понравилось. Думаю, что это дало определенный заряд веселья, бодрости и драйва на весь день.
— Вас очень много поддерживали трибуны. Это помогало?
— Конечно. Помимо того что турнир «Московская сабля-2023» назван в честь двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева, я его очень хорошо знала, очень тепло к нему относилась, очень люблю его семью, еще это пятидесятилетний юбилей турнира. Я занимаюсь фехтованием 25 лет. И, как бы я ни сопротивлялась, а я очень не хотела выступать, так как была не подготовлена: я болела, у меня были короткие промежутки тренировок, дети... все равно меня это вдохновляло, что это нужно людям, которые любят фехтование, которые занимаются спортом. Думаю, мои позитивные мысли сделали сегодняшний результат.
Нас боятся и не хотят никуда допускать
— Какие положительные и отрицательные стороны вы можете отметить в сегодняшнем выступлении?
— Я сегодня победитель, у меня нет отрицательных сторон. Только положительные эмоции.
— Вы как-то настраиваете себя на победу?
— Нет, но я в нее верю. Потому что человек моего возраста, статуса и уровня фехтования не может просто приехать и сказать: «Я просто приеду поучаствую». Тогда бы я могла просто прийти, посидеть в зале и помахать рукой. А так я, конечно, верю в победу, это цель, как многие люди-мотиваторы говорят, что нужно поставить себе цель. Это была цель, но для нее нужно было приложить усилия, что я и сделала. Поэтому и выиграла. Это все в совокупности, все взаимосвязано.
— А вы в Милан собираетесь?
— На Неделю моды?
— На чемпионат мира.
— Время покажет. Пока нас не пускают.
— А какие надежды на Париж 2024 года?
— А вы как считаете? Вот вы задаете такой вопрос, у вас каждый день выходит дополнительная информация, меняются факты. Мы не знаем, что будет завтра. Возможно, что-то разрешится. На данный момент мы фехтуем здесь — у нас дома.
У нас прекрасные друзья, у нас международный турнир. И сюда приехали те люди, которые нас поддерживают. И уровень фехтования у нас высокий, поэтому нас боятся и не хотят допускать никуда. Но, если это изменится, мы будем всегда готовы выступать только на самом высоком уровне.
— Какие дальнейшие планы?
— Работаем дальше по графику федерации.
— Олимпиаду вспоминаете?
— Периодически. Но все жду следующую (смеется). Будем притягивать ее, чтобы она была!