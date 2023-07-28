Украинская саблистка Харлан: «Мои соотечественники никогда не пожмут руки россиянам»

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала инцидент, произошедший на чемпионате мира. Она заявила, что ее соотечественники никогда не пожмут руки россиянам.

«Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки», — цитирует Харлан «РИА Новости» со ссылкой на AFP.

27 июля украинка отказалась жать руку россиянка Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.