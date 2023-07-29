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Сегодня, 22:59

Украинская федерация потребовала лишить фехтовальщицу Смирнову нейтрального статуса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анна Смирнова.
Фото AFP

Украинская федерация фехтования обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием лишить российскую спортсменку Анну Смирнову нейтрального статуса.

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«Федерация фехтования Украины обратилась в FIE с требованием исключить российскую саблистку Смирнову из списка нейтральных спортсменов из-за несоответствия последней этому статусу и немедленно отстранить ее от участия в соревнованиях под эгидой FIE», — приводит заявление федерации РИА «Новости».

Также украинская федерация фехтования утверждает, что в своих соцсетях 23-летняя россиянка «демонстрирует вербальную и невербальную поддержку» российской армии.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

Однако уже на следующий день FIE отменила дисквалификацию. В организации заявили, что такое решение принято в соответствии с олимпийским духом и является знаком чуткости и понимания.

Позднее сообщалось, что FIE изменит регламент проведения поединков на чемпионате мира-2023 — традиционное рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.

Также президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообещал Харлан дополнительную квоту для участия в Олимпиаде-2024 в случае, если спортсменка не сможет пробиться на Игры в Париже через квалификацию.

Ольга Харлан. Украинку Харлан пригласили на Олимпиаду в обход квалификации после скандала с россиянкой

Источник: РИА Новости
фехтование
МОК
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