Украинская федерация потребовала лишить фехтовальщицу Смирнову нейтрального статуса

Украинская федерация фехтования обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием лишить российскую спортсменку Анну Смирнову нейтрального статуса.

«Федерация фехтования Украины обратилась в FIE с требованием исключить российскую саблистку Смирнову из списка нейтральных спортсменов из-за несоответствия последней этому статусу и немедленно отстранить ее от участия в соревнованиях под эгидой FIE», — приводит заявление федерации РИА «Новости».

Также украинская федерация фехтования утверждает, что в своих соцсетях 23-летняя россиянка «демонстрирует вербальную и невербальную поддержку» российской армии.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

Однако уже на следующий день FIE отменила дисквалификацию. В организации заявили, что такое решение принято в соответствии с олимпийским духом и является знаком чуткости и понимания.

Позднее сообщалось, что FIE изменит регламент проведения поединков на чемпионате мира-2023 — традиционное рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.

Также президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообещал Харлан дополнительную квоту для участия в Олимпиаде-2024 в случае, если спортсменка не сможет пробиться на Игры в Париже через квалификацию.