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Свищев — о допуске фехтовальщиков: «Мы видим положительное движение в отношении россиян, но радоваться рано»

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на Решение конгресса Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов на международные турниры.

«Мы видим положительное движение от международной федерации в отношении наших спортсменов. Но пока мы не увидим конкретных примеров допуска спортсменов, радоваться рано. Мы уже видели заявления о желании допустить россиян от того же МОК, после чего в определенной степени наступала тишина. В этой связи нам нужно продолжать работать над внутренними соревнованиями, смотреть на возможность выступать в азиатских турнирах и там, где дают возможность выступать российским спортсменам», — приводит ТАСС слова Свищева.

10 марта прошел внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.

Источник: https://tass.ru/sport/17242587
Дмитрий Свищев
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