Свищев — о допуске фехтовальщиков: «Мы видим положительное движение в отношении россиян, но радоваться рано»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на Решение конгресса Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов на международные турниры.

«Мы видим положительное движение от международной федерации в отношении наших спортсменов. Но пока мы не увидим конкретных примеров допуска спортсменов, радоваться рано. Мы уже видели заявления о желании допустить россиян от того же МОК, после чего в определенной степени наступала тишина. В этой связи нам нужно продолжать работать над внутренними соревнованиями, смотреть на возможность выступать в азиатских турнирах и там, где дают возможность выступать российским спортсменам», — приводит ТАСС слова Свищева.

10 марта прошел внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.