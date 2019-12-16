Сборная России победила в командном турнире рапиристок на Кубке мира

На этапе Кубка мира по фехтованию в Сен-Море (Франция) завершились командные соревнования рапиристок. Победу одержала сборная России.

В финале россиянки победили сборную Италии — 42:41. В матче за третье место сборная Японии оказалась сильнее команды Венгрии — 45:32.

За сборную России выступали Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина. Дериглазова также стала третьей в индивидуальном турнире. В полуфинале ее обыграла представительница Италии Мартина Батини (15:14).