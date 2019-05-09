Президент МОК дает жару! Мастер-класс Томаса Баха по фехтованию в Папуа-Новой Гвинее

Президент МОК Томас Бах посетил Папуа-Новую Гвинею в рамках официального визита в ходе тура по Океании. В рамках визита 65-летний немец провел мастер-класс по фехтованию.
Бах - олимпийский чемпион-1976 в командной рапире. Также на его счету золото, серебро и две бронзы на чемпионатах мира в команде. Пост президента МОК он занял в сентябре 2013 года.
"Поймай меня, если сможешь!" – президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах показывает, почему он олимпийский чемпион – Папуа-Новая Гвинея @FIE_fencing #Olympics @iocmedia pic.twitter.com/k6m1UQWtRl– Олимпийские игры (@Olympic) 9 мая 2019 г.
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