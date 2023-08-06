Президент Федерации фехтования Украины призвал наказавшего Харлан судью покинуть свой пост
Глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев призвал технического арбитра Дитера Ламмера уйти в отставку после решения о дисквалификации Ольги Харлан по итогам поединка с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира.
«На видео мы видим, что Ламмер разговаривает с кем-то по телефону, который ему дал тренер Анны Смирновой. Он сделал это в процессе развития конфликта, при принятии решения по протесту он действовал в качестве технического судьи. Представьте ситуацию, когда судья в зале суда берет телефон у представителя одной из сторон и с кем-то разговаривает. Такой судья ненадежен и должен уйти в отставку, мы считаем, что это относится и Дитеру Ламмеру», — цитирует Ильяшева ТАСС.
3 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины потребовал пожизненно дисквалифицировать Смирнову за попытку пожать руку украинке Ольге Харлан после поражения от нее в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию-2023. Украинская сторона назвала действия Смирновой «провокационными» и «противоречащими олимпийскому духу».
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал некомпетентными людей, которые требуют дисквалификации россиянки.
Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка и была дисквалифицирована на два месяца. На следующий день после этого Международная федерация фехтования (FIE) отменила отстранение украинки. 28 июля стало известно, что президент МОК Томас Бах пообещал Харлан дополнительную квоту на Олимпиаде из-за «нестандартной ситуации».