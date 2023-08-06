Президент Федерации фехтования Украины призвал наказавшего Харлан судью покинуть свой пост

Глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев призвал технического арбитра Дитера Ламмера уйти в отставку после решения о дисквалификации Ольги Харлан по итогам поединка с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира.

«На видео мы видим, что Ламмер разговаривает с кем-то по телефону, который ему дал тренер Анны Смирновой. Он сделал это в процессе развития конфликта, при принятии решения по протесту он действовал в качестве технического судьи. Представьте ситуацию, когда судья в зале суда берет телефон у представителя одной из сторон и с кем-то разговаривает. Такой судья ненадежен и должен уйти в отставку, мы считаем, что это относится и Дитеру Ламмеру», — цитирует Ильяшева ТАСС.

3 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины потребовал пожизненно дисквалифицировать Смирнову за попытку пожать руку украинке Ольге Харлан после поражения от нее в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию-2023. Украинская сторона назвала действия Смирновой «провокационными» и «противоречащими олимпийскому духу».

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал некомпетентными людей, которые требуют дисквалификации россиянки.