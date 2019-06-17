Поздняков высоко оценил шансы Сочи принять чемпионат Европы-2022

Президент ОКР и глава Европейской конфедерации фехтования (EFC) Станислав Поздняков высоко оценил шансы Сочи принять чемпионат Европы по фехтованию-2022. В понедельник президент Федерации фехтования России Александр Михайлов объявил на конференции EFC, что Россия подала заявку на проведение континентального первенства. Решение о месте проведения турнира будет оглашено на конгрессе EFC в 2020 году.

- Российская заявка сильна - Сочи, а именно Олимпийский парк, располагает всей необходимой для проведения чемпионата инфраструктурой, - цитирует ТАСС Позднякова. - В прошлом году дворец спорта "Айсберг" принимал чемпионат Европы среди юниоров и кадетов, это был самый выдающийся турнир за всю историю его проведения. Заявка российской стороны сильна также тем, что участники из разных стран Европы смогут использовать разные варианты маршрута - спортсмены из северной и центральной частей Европы могут прилететь в Сочи через Москву, другие - через Стамбул, из которого летают прямые рейсы в Сочи.

Рассчитываю, что на следующем конгрессе, который пройдет через год в Сочи, его участники проголосуют за российскую заявку. Не думаю, что конкуренция будет высока. Тактика российской стороны в этом вопросе понятна и прозрачна. Думаю, сегодня судьба российской заявки решена де-факто, а де-юре она будет решена в следующем году.