Фехтование
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Фехтование

Сегодня, 00:33

Мамедов восхитился красотой армейцев на праздновании 100-летия ЦСКА

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов восхитился красотой российских спортсменов, пришедших на празднование 100-летия ЦСКА в армейской форме.

«Мы, спортсмены и тренеры ЦСКА, гордимся, что среди нас есть военнослужащие, — цитирует ТАСС Мамедова. — Сегодняшний праздник показал, как прекрасны наши спортсмены в военной форме. Это гордость и честь — быть членами ЦСКА. Сегодняшний праздник еще раз продемонстрировал, как важно чтить свою историю. Сегодня на праздновании собрались легенды российского спорта, достояние нашей страны. От лица всех российских фехтовальщиков поздравляю всех причастных к этому празднику».

29 апреля ЦСКА исполнилось 100 лет. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею клуба, прошло в Театре Российской Армии.

Источник: ТАСС
3
1
Читайте также
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
В СКА поменяли тренеров
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамедов: «Отправили FIE гипотетический вариант формы спортсменов. Их это очень разозлило»
Новости
RSS RSS
Все новости