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Сегодня, 14:03

Федерация фехтования Швеции запретила спортсменам соревноваться с россиянами

Виталий Косик
Корреспондент
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Федерация фехтования Швеции объявила о введении для шведских спортсменов запрета на участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами, сообщает «РИА Новости».

Решение распространяется на соревнования на скандинавском, европейском и международном уровне.

Также Федерация фехтования Швеции совместно с федерациями других скандинавских стран выступает против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к международным турнирам.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230504/shvetsiya-1869642081.html
МОК
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