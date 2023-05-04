Федерация фехтования Швеции запретила спортсменам соревноваться с россиянами

Федерация фехтования Швеции объявила о введении для шведских спортсменов запрета на участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами, сообщает «РИА Новости».

Решение распространяется на соревнования на скандинавском, европейском и международном уровне.

Также Федерация фехтования Швеции совместно с федерациями других скандинавских стран выступает против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к международным турнирам.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.