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Сегодня, 14:06

AFP: украинский шпажист Рейзлин предоставил справку, чтобы не биться с россиянином Анохиным

Виталий Косик
Корреспондент
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Игорь Рейзлин.
Фото Getty Images

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин предоставил медицинскую справку, чтобы не выходить на поединок 1/32 финала с российским спортсменом Вадимом Анохиным на ЧМ по фехтованию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на AFP.

Вчера, 26 июля, россиянин вышел на дорожку перед схваткой с соперником, но его оппонент не появился. Позже стало известно, что Рейзлин отказался стартовать на турнире.

Сегодня, 27 июля, украинская саблистка Ольга Харлан отказалась от рукопожатия после победы над россиянкой со счетом 15:7. По регламенту, без рукопожатия поединок не считается завершенным. Отказавшемуся от пожатия руки соперника может грозить дисквалификация.

Позже стало известно, что судьи отклонили протест российской саблистки Смирновой против украинки на ЧМ по фехтованию.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах 13 российских фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Источник: РИА Новости
фехтование
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