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Сегодня, 12:56

Судьи отклонили протест российской саблистки Смирновой против украинки на ЧМ по фехтованию

Виталий Косик
Корреспондент
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Ольга Харлан отказалась пожимать руку Анне Смирновой.
Фото AFP

Судьи не стали удовлетворять протест, поданный российской саблисткой Анной Смирновой в отношение украинки Ольги Харлан после поединка 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане (Италия), сообщает ТАСС.

После поединка Украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Смирновой. Схватка завершилась со счетом 15:7 в пользу украинки. По его завершении Смирнова подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но представительница Украины в ответ направила саблю в ее сторону.

Сообщается, что после консультаций судьи приняли решение не удовлетворять протест российской спортсменки и оставили в силе результат поединка.

По итогу россиянка провела на дорожке после поединка более 50 минут, через некоторое время организаторы принесли ей стул, но через несколько минут к ней подошел представитель судейской комиссии и забрал его. Позже спортсменка покинула дорожку.

По регламенту, без рукопожатия поединок не считается завершенным. Отказавшемуся от пожатия руки соперника может грозить дисквалификация.

Источник: ТАСС
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Российская саблистка Смирнова ушла с площадки, не дождавшись рукопожатия украинки Харлан
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