Валерий Газзаев: «В ВАДА опасаются, что Россия может выиграть в Лозанне апелляцию на решения их исполкома»

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев отметил, все выводы ВАДА в отношении России необъективные и политизированные.

— Ситуацию, сложившуюся после решения исполкома ВАДА в отношении России, иначе, как политическим заказом не назовешь — ввиду целого ряда событий, которые не поддаются логическому объяснению, — заявил Газзаев.

— Посмотрите, что произошло: комиссия спортсменов ВАДА заявляет, что обратится в CAS с целью ужесточения санкций против России и даже подаст апелляцию, чтобы наши атлеты не смогли выступать под нейтральным флагом. Делать они это собирались из-за опасений, что суд в Лозанне может реабилитировать российский спорт.

Получается, что ВАДА опасается, что российская сторона выиграет свою апелляцию в Лозанне. Их опасения прямо подтверждают то, что приговор ВАДА был политически мотивированным.

Еще совсем недавно руководитель WADA Крейг Риди публично восхищался той работой, которая была проведена Россией по борьбе с допингом, в частности, например, тем, что в нашей стране был принят закон об уголовной ответственности за склонение к употреблению запрещенных препаратов. В прошлом году благодаря совместной работе ВАДА, РУСАДА и британского антидопингового агентства была выработана эффективная система тестирования наших спортсменов и восстановлен статус РУСАДА в соответствии с кодексом ВАДА.

Напомню, что в ВАДА ещё 23 октября получили ответы от российской стороны на вопросы, касающиеся данных московской лаборатории. Исполком WADA должен был принять решение в отношении России еще 4 ноября, но заседание было перенесено на 9 декабря без веских на то причин. Для чего? Для того, чтобы придумать доказательства «вины» российской стороны.

Кроме того, непосредственно перед 9 декабря начались целенаправленные вбросы в СМИ, прежде всего в западные. Одна за одной посыпались статьи с предположениями о том, что Россию могут отстранить от Олимпийских игр. Одновременно глава USADA Трэвис Тайгарт прямым текстом потребовал тотального отлучения атлетов из нашей страны от международных соревнований. А это уже прямое давление на решение исполкома ВАДА.

Иными словами, была проведена целенаправленная кампания, призванная повлиять на итоговое решение ВАДА. В результате 9 декабря мы стали свидетелями необъективных и политизированных выводов со стороны этой организации.

9 декабря Исполком ВАДА единогласно проголосовал за четырехлетнее наказание России — лишение национальных флага и гимна на Олимпиадах.