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Сегодня, 11:44

ВАДА вернуло статус соответствия антидопинговому агентству КНДР

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) вернул статус соответствия антидопинговому агентству КНДР.

«По итогам голосования принято решение немедленно исключить антидопинговую организацию КНДР из списка организаций, которые не соответствуют всемирному антидопинговому кодексу. В настоящее время существует три стороны, которые не обладают статусом соответствия кодексу ВАДА. Это Российское антидопинговое агентство, Олимпийский совет Азии и Международная федерация фитнеса и бодибилдинга», — говорится в заявлении ВАДА.

В 2021 году антидопинговое агентство КНДР было признано несоответствующим кодексу ВАДА из-за отсутствия в стране современных антидопинговых структур.

ВАДА
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