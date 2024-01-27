ВАДА вернуло статус соответствия антидопинговому агентству КНДР

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) вернул статус соответствия антидопинговому агентству КНДР.

«По итогам голосования принято решение немедленно исключить антидопинговую организацию КНДР из списка организаций, которые не соответствуют всемирному антидопинговому кодексу. В настоящее время существует три стороны, которые не обладают статусом соответствия кодексу ВАДА. Это Российское антидопинговое агентство, Олимпийский совет Азии и Международная федерация фитнеса и бодибилдинга», — говорится в заявлении ВАДА.

В 2021 году антидопинговое агентство КНДР было признано несоответствующим кодексу ВАДА из-за отсутствия в стране современных антидопинговых структур.