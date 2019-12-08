ВАДА может лишить московскую лабораторию права работать с допинг-пробами крови

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может лишить московскую антидопинговую лабораторию права работать с допинг-пробами крови из-за выявленных экспертами ВАДА незаконных манипуляций со старой базой данных.

Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

В ноябре 2015 года WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу, была также приостановлена деятельность антидопинговой лаборатории, которую лишили аккредитации. В мае 2016 года WADA вернуло лаборатории право делать анализы крови на паспорт крови спортсмена.

— Эта угроза лишения очень реальна, — цитирует ТАСС Пахноцкую. — У нас сейчас есть договоры с 13 европейскими антидопинговыми лабораториями, но ни в одну из них нельзя пока доставить кровь в течение 24 часов после ее забора. А для паспорта крови этот анализ имеет очень короткий срок хранения.

В тех странах, с которыми у нас есть единое таможенное пространство, аккредитованных ВАДА антидопинговых лабораторий нет. Поэтому нам придется думать, как оперативно доставлять в Европу пробы крови. Но понятно, что это будет куда сложнее и гораздо дороже.