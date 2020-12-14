Украинская легкоатлетка дисквалифицирована на четыре года за допинг

Украинская бегунья на марафонские дистанции Виктория Хапилина получила дисквалификацию на четыре года за употребление запрещенных веществ, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

В анализах спортсменки, которые были взяты после победы на Софийском марафоне (при это был установлен рекорд соревнований среди женщин), были обнаружены следы использования эритропоэтина.

Дисквалификация отсчитывается с 11 октября 2020 года.