Украинская легкоатлетка дисквалифицирована на четыре года за допинг
16:28
Украинская бегунья на марафонские дистанции Виктория Хапилина получила дисквалификацию на четыре года за употребление запрещенных веществ, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
В анализах спортсменки, которые были взяты после победы на Софийском марафоне (при это был установлен рекорд соревнований среди женщин), были обнаружены следы использования эритропоэтина.
Дисквалификация отсчитывается с 11 октября 2020 года.
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