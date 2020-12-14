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Украинская легкоатлетка дисквалифицирована на четыре года за допинг

16:28

Украинская бегунья на марафонские дистанции Виктория Хапилина получила дисквалификацию на четыре года за употребление запрещенных веществ, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

В анализах спортсменки, которые были взяты после победы на Софийском марафоне (при это был установлен рекорд соревнований среди женщин), были обнаружены следы использования эритропоэтина.

Дисквалификация отсчитывается с 11 октября 2020 года.

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