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Сегодня, 10:09

Логинова рассказала, почему возникли финансовые претензии к бывшему главе РУСАДА Буханову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что агентство намерено изучить постановление арбитражного апелляционного суда Москвы, после чего примет решение о возможности взыскания денег в судебном порядке с бывшего исполняющего обязанности генерального директора Михаила Буханова.

«Судебный иск к Буханову был обусловлен требованием Федерального казначейства по результатам внеплановой выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА за период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года. Именно казначейство пришло к выводу о неправомерном выводе денежных средств из оборота агентства под руководством ответчика. После изучения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу РУСАДА примет решение о необходимости обжалования состоявшихся судебных актов в кассационном порядке», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Логинова занимает пост генерального директора РУСАДА с 4 декабря 2021 года. Буханов исполнял обязанности главы агентства до 1 декабря 2021 года -— он руководил организацией после того, как в августе 2020 года пост генерального директора покинул Юрий Ганус.

Источник: https://tass.ru/sport/19059071
РУСАДА
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