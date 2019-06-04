Глава ВАДА ответил России по поводу терапевтических исключений

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди ответил на обращение члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева дополнительно исследовать препараты, применяемые спортсменами при терапевтических исключениях (TUE).

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что терапевтические исключения можно приравнять к легализованному допингу. Она сообщила, что в российской юниорской и взрослой сборных нет спортсменов с TUE. По ее словам, если спортсмен заболевает, то он сначала должен выздороветь.

Текст письма Риди:

– Спасибо за ваше письмо, касающееся разрешений на терапевтическое использование специальных медикаментов спортсменами, участвующими в лыжных гонках, – приводит текст письма "РИА Новости". – Разрешения (TUE) предоставляются антидопинговыми агентствами (ADO) только в случае соблюдения атлетами строгих критериев международных стандартов по терапевтическому использованию (ISTUE). Поясняем, что WADA не предоставляет TUE, но контролирует заявки и предоставление TUE антидопинговыми агентствами. Важно подчеркнуть, что количество TUE, выданных антидопинговыми организациями, не возрастало за последние годы.

Фактически в лыжном спорте было выдано небольшое количество TUE, не было зафиксировано никаких девиантных, особых случаев. Мы бы хотели подчеркнуть, что существует особый порядок выдачи разрешений на использование специальных медикаментов, основанный на международных стандартах по терапевтическому использованию (ISTUE). Этот порядок сопровождается проверками различных врачей.

Разрешения на терапевтическое использование содержат конфиденциальную медицинскую информацию, которая доступна лишь представителям антидопинговых агентств и ВАДА, которые ее анализируют. Поэтому не рекомендуется публично оглашать имена атлетов и даже страны, которые они представляют, так как необходимо предусматривать требования к соблюдению анонимности данных.