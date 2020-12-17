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Глава ОКР считает недопустимым запрет российским властям посещать Олимпиады

20:08

Президент ОКР Станислав Поздняков недоволен решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне в отношении России. Сегодня CAS принял решение о двухлетнем запрете на выступление россиян на крупных турнирах под своим флагом. Кроме того, государственным лицам на этот период запрещено занимать посты в руководстве международных организаций и посещать международные соревнования, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

— Много вопросов вызывает участие государственных лиц, — сказал Поздняков в эфире «Матч ТВ». — В решении напрямую указывается Президент РФ. Не могу представить, что арбитры поддерживают решение распространить данные меры на главу государства. Мы называем подобные подходы недопустимыми.

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