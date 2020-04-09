Российская фигуристка Александра Степанова отметила, что ложные публикации о ее отстранении из-за нарушения антидопинговых правил со стороны СМИ это безответственность. Ранее в ряде латвийских и голландских СМИ ее спутали с российской легкоатлеткой Александрой Степановой.

— То, что пишут такое в нынешней ситуации, это просто за гранью, — цитирует ТАСС Степанову. — Серьезные издания транслируют свои материалы в интернете на весь мир. Такие вещи могут навредить жизни спортсменов, это серьезная тема. Очень жаль, что так безответственно относятся к нашей жизни да и к своей работе тоже.

В среду на сайте РУСАДА появилась публикация, в которой говорилось об аннулировании всех результатов ее тезки, бегуньи Александры Степановой, дисквалифицированной на четыре года из-за наличия в пробе запрещенной субстанции.