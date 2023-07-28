Олимпийского чемпиона мира по прыжкам с шестом Браза отстранили из-за допинга

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Тьяго Браз отстранен из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

В допинг пробе 29-летнего бразильца был обнаружен Остарин, который в 2008 году был включен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных препаратов в спорте.

В 2016 году Браз завоевал золотую медаль на домашней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.