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Сегодня, 19:09

Олимпийского чемпиона мира по прыжкам с шестом Браза отстранили из-за допинга

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Тьяго Браз отстранен из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

В допинг пробе 29-летнего бразильца был обнаружен Остарин, который в 2008 году был включен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных препаратов в спорте.

В 2016 году Браз завоевал золотую медаль на домашней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

легкая атлетика
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