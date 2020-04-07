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Virtus.pro выиграла второй матч на ESL One Los Angeles 2020

16:35

Virtus.pro победила Gambit Esports во второй игровой день ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2. Матч завершился со счетом 2:1.

Групповой этап ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship для Европы и СНГ проходит с 4 по 16 апреля. По два лучших коллектива из каждой группы пройдут в верхнюю сетку плей-офф. Команды с третьих и четвертых мест продолжат выступление в нижней сетке.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/virtus-pro-vyigrala-vtoroi-match-na-esl-one-los-angeles-2020

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