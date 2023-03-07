В новом патче Dota 2 добавлен новый персонаж Muerta

Разработчики Dota2 добавили нового героя Muerta, сообщается на официальном сайте игры. В ночь с 6 на 7 марта компания Valve выпустила обновление 7.32e.

Muerta — керри-герой дальнего боя с быстрым уроном и возможностью дизейблить врагов. Персонаж получил 4 способности, одна из которых пассивная.

Также авторы игры изменили характеристики нескольких героев и предметов, а также различные бонусы от Aghanim's Shard и Scepter. В обновлении был исправлен ряд ошибок, а также изменен режим Turbo.

Не буквенные патчи не выходили с августа 2022 года.