В Diretide 2020 улучшили систему, определяющую пассивных игроков
Valve выпустила патч для Dota 2, который изменил систему определения пассивных игроков в Diretide 2020.
Обновление от 3 ноября добавило систему, определяющую пассивных игроков в Diretide 2020, чтобы подобные пользователи не получали награды. Теперь она учитывает не только минимальные убийства и денаи крипов, но и фраги на героях и ассисты. Обновлены файлы локализации на английском языке.
29 октября в Dota 2 появился режим Diretide — его добавили в преддверии Хэллоуина. В ходе ивента игроки могут получить тематические награды. 2 ноября Valve сделала жетон двойной ставки рейтинга персональным предметом — теперь его нельзя продавать на Торговой площадке Steam.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/v-diretide-2020-uluchshili-sistemu-opredelyayushuyu-passivnykh-igrokov