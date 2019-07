The International для ботов начнется 8 июля

Студия Beyond The Summit начнет транслировать второй сезон Bot The International с 8 июля.

Финальные матчи ивента покажут 3–4 августа. В турнире "поучаствуют" команды из одинаковых героев Dota 2 — они будут сражаться в формате 5x5 на уменьшенной карте и по особым правилам.

Чтобы победить, боты должны уничтожить всех оппонентов — система возрождения будет отключена.

Игры пройдут в формате best-of-3. На первой карте герои будут пятого уровня без предметов, на второй — пятнадцатого уровня с инвентарем стоимостью в 10 тыс. золота, а на третьей — двадцать пятого уровня и с закупом на 20 тыс. Организаторы выберут билды исходя из самых популярных сборок на Dotabuff. Black King Bar и Blade Mail использовать будет запрещено.

Первый сезон Bot TI прошел перед началом The International 2018. В нем победил Elder Titan, в финале он сразился с Abaddon.