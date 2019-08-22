The International 2020 может пройти в Германии
08:50
Появился слух, что следующий турнир серии The International по Dota 2 пройдет в Берлине. Об этом сообщила медиаменеджер Gambit Esports Юлия Крамник.
Первый The International прошел в Кельне (Германия). Последующие семь турниров серии провели в Северной Америке — шесть в Сиэтле и один в Ванкувере. В 2019 году чемпионат впервые отправился в другой регион — Азию. Он проходит с 15 по 25 августа в Шанхае (Китай).
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/the-international-2020-mozhet-proiti-v-germanii