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The International 2020 может пройти в Германии

08:50

Появился слух, что следующий турнир серии The International по Dota 2 пройдет в Берлине. Об этом сообщила медиаменеджер Gambit Esports Юлия Крамник.

Первый The International прошел в Кельне (Германия). Последующие семь турниров серии провели в Северной Америке — шесть в Сиэтле и один в Ванкувере. В 2019 году чемпионат впервые отправился в другой регион — Азию. Он проходит с 15 по 25 августа в Шанхае (Китай).

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/the-international-2020-mozhet-proiti-v-germanii

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