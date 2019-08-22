The International 2020 может пройти в Германии

Появился слух, что следующий турнир серии The International по Dota 2 пройдет в Берлине. Об этом сообщила медиаменеджер Gambit Esports Юлия Крамник.

Первый The International прошел в Кельне (Германия). Последующие семь турниров серии провели в Северной Америке — шесть в Сиэтле и один в Ванкувере. В 2019 году чемпионат впервые отправился в другой регион — Азию. Он проходит с 15 по 25 августа в Шанхае (Китай).