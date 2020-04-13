Team Liquid завершила выступление на ESL One Los Angeles 2020

Team Liquid уступила ChickenFighters в группе B на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. Матч закончился со счетом 1:2. Для коллектива Макса «qojqva» Брокера это поражение стало пятым на турнире, команда покинула чемпионат.

Матчи дивизиона СНГ и Европы на ESL One Los Angeles 2020 проходят с 4 по 19 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 200 тысяч долларов.