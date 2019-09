«Sccc» вошел в состав Team Aster

Мидлейнер Сун «Sccc» Чунь присоединился к Team Aster. Кого в составе заменит игрок — неизвестно. Ранее киберспортсмен заявил, что собирается приостановить профессиональную карьеру в Dota 2.

«Sccc» начал выступать на профессиональной сцене в 2015 году в Newbee Young. В сентябре 2016-го он перешел в основной состав Newbee. Вместе с ним команда заняла вторую строчку на The International 2017, выиграла ESL One Genting 2018 и The Perfect World Masters, а также заняла призовые места на других турнирах.

В июне Newbee не смогла пройти на The International 2019. Сначала команда поучаствовала в первой открытой квалификации, где в четвертьфинале уступила Team Serenity со счетом 2:1. Со второй попытки коллектив прошел в закрытые отборочные: китайский состав закончил выступление в групповой стадии.